- Apps – in den Appstores gibt es tausende von Spielen, die per App aufs Smartphone geladen werden können. Der Vorteil ist, dass einige der Games offline gespielt werden können. Andere hingegen setzen die Internetverbindung voraus.

- Online-Casinos – sie kommen in beiden Formen zum Spieler. Casinoanbieter setzen meist auf die mobilen Browsercasinos, bieten aber vermehrt auch eigene Apps an. Ist keine App vorhanden, so ist das mobile Casino so aufgebaut, dass die Spiele alle vorzüglich im Smartphonebrowser laufen. Ein gutes Beispiel ist hierbei der Anbieter NetBet Games, der eine gut funktionierende HTML5-Umsetzung zur Verfügung stellt.