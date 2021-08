Möglichkeiten, Sport zu treiben, gibt es überall

Sport ist zeitraubend, lässt sich nicht in den Alltag integrieren und braucht jedem Menge teures Equipment – die möglichen Ausreden, um sich vor Sport zu drücken, sind vielfältig. Insbesondere Sportanfängern fällt es oft besonders leicht, Gründe zu finden, nicht aktiv zu werden. Von den zu hohen Preisen für das Fitnessstudio bis hin zu fehlendem Schuhwerk sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt.



Die Realität sieht jedoch völlig anders aus: Meist ist es nämlich nicht die fehlende Ausrüstung oder die nicht vorhandene Fitnessstudio-Mitgliedschaft, die an mehr Bewegung hindert. Schließlich gibt es – in der Eifel genauso wie an der Mosel – unzählige Möglichkeiten, aktiv zu werden. Bewegung ist nämlich überall möglich und nicht zwingend an die Mitgliedschaft in einem Sportverein oder -studio geknüpft. Außerdem ist auch passende Sportkleidung (wie eine schicke Nike Jogginghose) in spezialisierten Onlineshops oft sogar mit Preisnachlässen zu haben.



Dementsprechend ist es meist nicht die mangelnde Ausrüstung oder Gelegenheit, die viele Menschen von sportlicher Aktivität abhält. Stattdessen sind es die fehlende Motivation und die Unkenntnis darüber, wie Anfänger starten können, die den Sporteinstieg schwer machen.

Wer jedoch bedenkt, dass Sport überall möglich ist und es dabei auf Regelmäßigkeit statt Intensität ankommt, macht sich den Start leichter. Einige wertvolle Tipps erleichtern den Sport-Einstieg zusätzlich. Außerdem helfen sie, sich die gesundheitlichen Vorteile von mehr Bewegung langfristig zu sichern.



Die besten Aktivitäten für Sport-Einsteiger

Wer fit werden oder bleiben möchte, braucht weder teure Sportgeräte und noch eine Mitgliedschaft im Sportstudio. Wer Spaß daran hat, kann selbstverständlich im Fitnessstudio trainieren – den meisten Menschen fällt es jedoch leichter, mehr Bewegung erst einmal „nebenbei“ in ihren Alltag zu integrieren.



Das kann bedeuten, regelmäßige Spaziergänge in den Alltag einzubauen. Bereits rund eine halbe Stunde zügiges Gehen tut der Gesundheit nämlich viel Gutes. Wer sich erst einmal an die Spaziergänge gewöhnt hat, kann sie regelmäßig ausführen. Später kann daraus sogar ein echtes Geh-Training werden.



Ein besonderer Vorteil des Spaziergehens bzw. Nordic Walkings ist: Das Training lässt sich nicht nur im Frühjahr absolvieren. Mit der passenden Kleidung ist es ganzjährig und direkt vor der eigenen Haustür möglich. Schließlich ist es irrelevant, ob das mindestens 30-minütige Gehen mit moderatem Tempo im Park, Wald oder in der Innenstadt stattfindet.



Übrigens: Wer dem Gehen oder Walking nichts abgewinnen kann, kann sich als Sportanfänger auch für Aquafit, Schwimmen und Radfahren entscheiden. Auch diese Sportarten sind gelenkschonend und anfängerfreundlich. Außerdem lässt sich die Intensität der Belastung leicht an das eigene Fitness-level anpassen.