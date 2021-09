Was ist Forex?

Bei Forex, oftmals auch einfach als FX bezeichnet, handelt es sich um die Kurzform für „Foreign Exchange“. Gemeint ist damit der Vorgang, bei dem eine Währung in eine andere umgerechnet wird.



Also wenn beispielsweise Frau Müller ihre hartverdienten Euros in Dollar tauschen möchte, weil sie eine Reise in die USA plant, handelt es sich im weitesten Sinne bereits um Forex. Das tägliche Handelsvolumen in diesem Bereich von mehr als fünf Billionen Dollar lässt aber darauf schließen, dass es hier um mehr geht als nur um den Wechsel von Geld für den nächsten Urlaub.



Der überwiegende Teil der Währungsumrechnungen wird heutzutage mit dem Ziel durchgeführt, dadurch einen finanziellen Gewinn zu erzielen. Zu einem sogenannten Forex-Trade gehört immer ein Devisenpaar. Diese besteht aus der sogenannten Basiswährung und der Kurswährung. Jeder Währung ist dabei ein dreistelliger Code zugeordnet. Der Code EUR/USD steht beispielsweise für ein Währungspaar, bei dem bei dm Euro gekauft und US-Dollar verkauft werden sollen.

Der überwiegende Teil der Forex-Trades wird in den sogenannten sieben Hauptwährungspaaren durchgeführt. Sie machen rund 80 Prozent des gesamten Handelsvolumens aus.

Wie funktioniert der Forex-Handel?

Es gibt zwei unterschiedliche Wege, um selbst in das Geschäft der Fremdwährungsspekulation einzusteigen: Entweder mittels Forex Spot oder via CFDs. Was steckt hinter diesen Begriffen?



Beim sogenannten Forex Spot handelt es sich um den klassischen Devisenhandel. Dabei wird die eigentliche Währung gekauft und verkauft. So werden beispielsweise 1.000 Euro gegen US-Dollar getauscht und wieder zurückgetauscht, wenn der Wert des US-Dollars gestiegen ist, da sich daraus ein Profit ergibt.



Viel häufiger erfolgt der Handel heutzutage jedoch über CFDs. Die Abkürzung steht für „Contracts for Difference“ und bezeichnet einen standardisierten Vertrag, der dazu verwendet wird, die Preisbewegungen unterschiedlicher Finanzinstrumente abzubilden. Beim Forex bedeutet das, dass nicht wie beim obigen Beispiel aus dem Forex Spot tatsächlich US-Dollar gekauft werden, sondern die Trader lediglich von den Kursbewegungen profitieren können, ohne jedoch tatsächlich die jeweilige Währung zu besitzen.



Um mit CFDs zu handeln, ist ein Vertrag bei einem sogenannten Online Broker erforderlich. Bei der Auswahl eines geeigneten Brokers sollte zunächst darauf geachtet werden, dass dieser ordnungsgemäß reguliert ist. Denn die Sicherheit geht beim Forex-Handel immer vor. Bei einem unseriösen Anbieter besteht neben der grundsätzlichen Gefahr von Verlusten aus dem jeweiligen Trade nämlich auch noch das Risiko, dass es sich dabei um einen Scam handelt und einem dabei sein kompletter Einsatz entwendet wird.



Als Scam wird dabei im Allgemeinen der Betrug im Internet bezeichnet. Bekannt wurde der Begriff unter anderem auch durch das sogenannte Romance- and Love-Scamming, bei denen Betroffene von Chat-Bekanntschaften über die sozialen Netzwerke dreist abgezockt wurden.



In weiterer Folge empfiehlt es sich, die Bewertung der einzelnen Anbieter auf unabhängigen Vergleichsportalen im Internet zu betrachten. Ein mehrfach regulierter Online Broker mit Niederlassung in Hamburg und günstigem Gebührenmodell ist beispielsweise GBE Brokers. Darüber hinaus gibt es aber noch zahlreiche seriöse und günstige Player am Markt, zu denen unter anderem die Folgenden zu zählen sind:

• IG

• Saxo Bank

• CMC Markets

• XTB

• eToro

• AvaTrade