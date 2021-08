Sport allein reicht meist nicht aus

Grundsätzlich gilt: Man nimmt ab, wenn nicht mehr Energie aufgenommen als verbraucht wird. Wer sich sportlich betätigt, verbrennt selbstverständlich mehr Kalorien als beim Sitzen, Stehen oder Liegen. Beim Sport treiben kommen wir ins Schwitzen. Infolge dessen nehmen wir nach und nach ab. Allerdings ist dazu schon ein verhältnismäßig großer Einsatz erforderlich, damit man mehr Körpergewicht verliert als durch Essen hinzugewinnt. Häufig wird jedoch der Kalorienverbrauch durch Sport überschätzt. Beispielsweise



• verliert ein Jogger mit einem Gewicht von 75 Kilogramm beim einstündigen Laufen im langsamen Tempo nur die Energiemenge, die sich in einer Schokoladentafel befindet;

• verbrennt ein Sportler beim einstündigen Training im Fitnesscenter nicht mehr als rund 500 Kilokalorien – isst er am Abend Pasta mit Ricotta, nimmt er diese direkt wieder auf.



Für Menschen, die abnehmen möchten, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht:



1. Um Gewicht nach einer Diät halten zu können, ist regelmäßige Bewegung ideal.

2. In der Regel nimmt man nicht ab, wenn ausschließlich Sport in Form von Fahrrad fahren, Schwimmen oder Laufen getrieben wird.



Wissenschaftliche Untersuchungen

Aus der Evolution des Menschen erklärt sich, warum Bewegung allein nicht zur Gewichtsreduzierung ausreicht: Generell ist unser Stoffwechsel an regelmäßige Nahrungsknappheit angepasst. Aus diesem Grund spart er in allen möglichen Bereichen Energie an. Steht ein erhöhter Kalorienverbrauch durch Sport an, drosselt unser Organismus die allgemeine Energieverbrennung mit dem Resultat: je mehr man sich körperlich betätigt, desto weniger Kalorien verbraucht er in der übrigen Zeit. Gewonnen wurden diese Erkenntnisse von Anthropologen, die den Energieverbrauch der Stammesmitglieder eines Volkes in Ostafrika mit dem von – in Industriestaaten lebenden Personen – verglichen. Obwohl sich Erstere als Jäger und Sammler deutlich mehr bewegten, war keine höhere Energieverbrennung im Vergleich zu den Probanden mit westlichem Lebensstil feststellbar.