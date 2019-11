Die Aktion des Spielbankmoguls, der sich als „letzten großen Unternehmenspatriarchen der Nachkriegszeit“ sieht, hat eine eindeutige Signalwirkung. Nicht nur Privatpersonen, auch andere Unternehmer und Verantwortliche können sich ein Beispiel daran nehmen, dass auch eine einzelne Person aus einer spontanen Entscheidung heraus einen wichtigen Teil zum Schutz vor den Auswirkungen des Klimawandels leisten kann. Doch Gauselmann ist nicht der Einzige, der mit dem Pflanzen von Bäumen die Welt etwas besser machen will. In den letzten Monaten gab es immer wieder gute Nachrichten rund um Pflanzaktionen mit teilweise erstaunlicher Dimension. So wurden in Indien im August dieses Jahres 220 Millionen neue Bäume an einem Tag gepflanzt, wobei große Teile der Bevölkerung beteiligt waren, um dieses ehrgeizige Ziel erreichen zu können. In Äthiopien wurden innerhalb eines Tages sogar 350 Millionen Bäume gepflanzt. Bis Oktober sollen hier insgesamt vier Milliarden neue Bäume in die Erde gebracht werden.