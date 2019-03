Delfine jagen Füchse: Playoff-Viertelfinale Spiel zwei

Keines der bisher fünf Spiele konnten die Dolphins mit einem deutlichen Vorsprung gewinnen. Es waren immer um die 10 Punkte, mit denen man das Spiel für sich entscheiden konnte. Zwar war man auch in Hannover vergangene Woche wieder von Anfang an in Führung, doch so deutlich wie man gehofft hat, war auch dieser Sieg nicht. Jetzt heißt es noch einmal volle Konzentration, den Gameplan verinnerlichen und Leidenschaft aufs Parkett zu bringen. Das Trainer-Trio kann hierbei auf fast den kompletten Kader zurückgreifen. Chris Peters kann allerdings nicht mit von der Partie sein, da er mit den LuxRollers nach Salzburg (Österreich) fahren muss. "Ich werde natürlich mein Team vor dem Livestream unterstützen und bin in Gedanken bei ihnen. Der Einzug in die nächste Runde muss sein, damit ich da wieder in der Halle mit dabei sein kann!"

"Wir brauchen jeden einzelnen"

Auch ein im Training munter aufspielender Jack Davey hat eine klare Vorstellung, wie das Spiel am Samstag laufen soll. "Auch, wenn ich im Spiel in Hannover nicht zum Einsatz gekommen bin, ist das mein Team, dass ich bis zum Umfallen unterstützen werde. Wir brauchen jeden einzelnen und da bin ich mir meiner Hilfe sehr bewusst. Wir gewinnen und verlieren alle zusammen. Jetzt heißt es sich im Training auf ein weiteres physisches Spiel Vorzubereiten, denn Hannover wird versuchen, alles ins Spiel zu werfen, was sie haben. Aber wenn wir so als Team zusammenspielen, jeder für jeden kämpft, wie in Spiel eins, werden wir als Sieger aus Spiel 2 gehen und in das Playoff-Halbfinale der RBBL einziehen!"

Serie im Heimspiel beenden

Man merkt den Spieler an, dass sie diese Serie bereits im ersten Heimspiel beenden wollen. Von einem zweiten Spiel ist nur in den seltensten Ansagen des Spielertrainers Dirk Passiwan zu hören. "Nach dem tollen Spiel am Samstag in Hannover gelt es sich wieder 100 prozenting zu fokussieren. Wir wissen, dass angeschlagene Gegner am gefährlichsten sind und es wird nochmals eine schwere Aufgabe am Samstagnachmittag. Ziel muss es wie immer gegen Hannover sein, den Big-Man Joe Bestwick in unserer Vereidigung einigermaßen zu kontrollieren. Dabei dürfen wir aber keinesfalls den Fokus von den anderen Spielern verlieren. Offensiv wollen wir an die Leistungen von Samstag anknüpfen, da haben wir sowohl Offensiv, als auch Defensiv unser bestes Spiel der Saison abgeliefert. Wir wollen auch das fünfte Spiel diese Saison gegen Hannover gewinnen und damit ein weiteres großes Ziel diese Saison erreichen. Wir würden dann wieder zu den besten vier Teams in der RBBL zählen."

Kader

Der aktuelle Kader der Doneck Dolphins Trier:

#5 Ryan Wright, #7 Correy Rossi, #8 Jack Davey, ‚#9 Matthias Heimbach, #10 Diana Dadzite, #11 Dirk Passiwan, #12 Frank Doesken, #15 Mariska Beijer

Trainer-Staff:

Dirk Passiwan, Frank Doesken, Andreas Ebertz

