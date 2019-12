Dolphins: Bittere Niederlage gegen Wiesbaden

Das ganze Spiel über lagen die Delphine zurück und konnten die sehr aggressiv und körperlich spielenden Rhinozerosse nicht stoppen. So lag man bereits zur Halbzeit mit 42:48 zurück. Auch am Ende sollte es dann denkbar knapp mit 85:93 bleiben. Damit ging auch der direkte Vergleich verloren, denn zu Beginn der Saison konnten die Delfine das Spiel mit nur sechs Punkten gewinnen.

"Wir haben es nicht geschafft die Rollstühle zu stoppen. Die schnellen Spieler konnten zum Korb fahren wie sie wollten. Das war der wichtigste Punkt auf unserem Game-Plan. Wir wussten, dass Wiesbaden ein starker Gegner ist und dieses Spiel uns alles abverlangen wird. Am Ende hat es nicht gereicht uns komplett ins Spiel zurück zu kämpfen und es noch kippen zu lassen. Noch ist im Kampf um die Play-Offs der RBBL noch nichts verloren, aber einen Patzer können wir uns nicht mehr leisten. Der kleinen Vorsprung, den wir auf Platz 7 hatten, ist nun verspielt. Wir werden jetzt noch härter im Training arbeiten und uns mental auf die nächsten so wichtigen Spiele in der Bundesliga vorbereiten, um am Ende unseren Traum mit diesem neu formierten und jungem Team in die Play-offs zu kommen zu schaffen", so Spielerin Nathalie Ebertz.

Statistik

Dolphins Trier: Jung (0), Wright (13 Punkte), Ebertz (2), Rossi (6), Reitenbach (DNP), Dadzite (14), Passiwan (45), Doesken (DNP), Finger (DNP), Dorner (5)

RRR Wiesbaden: Amacher (21), Hopp (21), Even (18), Güntner (18), Palmer (13)

