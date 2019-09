Dolphins: Erstes Spiel, erster Sieg

"Ich freue mich über den Sieg gleich im ersten Spiel. Den Game-Plan konnte mein Team über weiteste Strecken gut umsetzen. Es war das erwartete Spiel mit einigen auf und abs. Wir haben uns aus kniffligen Situationen gelöst und fanden zurück in das Spielsystem, das uns stark macht. Es war ein sehr umkämpftes Spiel, indem Zwickau unserem jungen Team alles abverlangt hat. Es gibt in den nächsten beiden Trainingseinheiten noch einige Dinge, an denen wir fokussiert arbeiten müssen. In der Verteidigung läuft noch nicht alles so automatisch, wie wir das von der vergangenen Saison kennen. Wir werden wie gewohnt hart arbeiten und freuen uns auch auf das erste Auswärtsspiel der Saison. Jetzt gilt es sich auf die englische Woche mit dem Spiel gegen Wiesbaden und dem Derby gegen St. Vieth vorzubereiten. Es hat mich gefreut so viele Fans in der Halle begrüßen zu können und auch die neue Vereinskleidung habe ich schon an vielen gesehen. Das sieht super aus und unterstützt uns nochmals sehr", so Spielertrainer Dirk Passiwan.

Auch Ryan Wright, der beim Testspiel gegen Lahn-Dill noch nicht dabei sein konnte, hat das Spiel gut zusammengefasst. "Wir haben einen soliden Sieg erreicht gegen Zwickau. Die erste Hälfte war noch ziemlich durchwachsen und wir sind zeitweise gestrauchelt. Aber in der zweiten Hälfte sind wir stark zurückgekommen und zeigten unser Teambasketball. Jetzt heißt es den Fokus auf das nächste harte Spiel gegen Wiesbaden zu legen und als Team die Trainingswoche über hart zu arbeiten. Wir freuen uns dann auch auf Samstag auf das nächste Heimspiel und gehen mit voller Energie in diese englische Woche."

Am Donnerstag, 3. Oktober, findet das Auswärtsspiel in Wiesbaden statt. Das Spiel wird wieder live übertragen.

Statistik

Kader DONECK Dolphins:

Wright (20 Punkte), Ebertz (3), Rossi (4), Jung (0), Reitenbach (0), Dadzite (12), Passiwan (33), Dorner (7)

Kader BSC Rollers Zwickau:

Skucas (27 Punkte), Ciaplinskas (17), Buso (6), Chagger (6), Hessels (6)

RED