Dolphins: Rückrunde startet mit Spiel gegen Wiesbaden

"Ich freue mich sehr auf diesen Spieltag. Gegen den alten Verein zu spielen ist immer eine extra Motivation. Wiesbaden ist ein starkes Team, das in jedem Angriff versucht in die Zone durchzubrechen und die Punkte nah am Korb zu erzielen. Das gilt es auf alle Fälle zu verhindern. Vergangene Woche gegen München haben wir gezeigt, zu was wir Offensiv in der Lage sind. Wenn wir dieses Feuerwerk wieder abrufen können wird es für die zahlreichen Fans ein Spektakel. Ich freue mich, dass auch so viele Freunde aus meiner Heimat kommen und mich und die Dolphins zu unterstützen. Also freut euch alle drauf, denn die Stimmung wird fantastisch werden. Auch ich werde nochmal alle Fans animieren sich für unser neues Vereinsportal anzumelden um das Onlineshoppen moderner zu machen", so Low-Pointer Lukas Jung.

Das Spiel findet am Samstag, 7. Dezember, um 18 Uhr in der Unisporthalle Trier statt. Mit Rewardo haben die Dolphins einen neuen Sponsor gefunden haben, der diesen Heimspieltag präsentiert.

