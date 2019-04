SP 18. April 2019 Artikel teilen





Eintracht will gegen Idar-Oberstein nächsten Heimsieg

Trier. Am Donnerstag, 18. April, empfängt Eintracht Trier mit dem SC 07 Idar-Oberstein den aktuellen Tabellenvorletzten im heimischen Moselstadion. Nach der unglücklichen Niederlage in Koblenz am Wochenende will die Cinar-Elf dann unbedingt an die jüngsten Heimauftritte anknüpfen und den siebten Heimerfolg in Serie einfahren. Während der SVE den Anschluss an die Top 5 halten möchte, greifen die Gäste im Abstiegskampf schon nach dem letzten Strohhalm.