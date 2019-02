Gladiators: hässliches Ergebnis gegen Hessen

Nach Sprengstoffund: Weiterer Verdächtiger festgenommen

Trier. Bei der Durchsuchung eines Mehrfamilienhauses in der Trierer Straße in Igel hat die Polizei am 30. Januar gefährlichen Sprengstoff sichergestellt. Drei Männer konnten daraufhin verhaftet werden. Nun hat die Polizei einen weiteren Verdächtigen festgenommen.