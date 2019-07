"Highlight-Videos sind erstmal nicht viel wert", sagt Christian Held, Headcoach der RÖMERSTROM Gladiators Trier. "Von jedem Amateur-Spieler können Profis mit etwas Aufwand ein akzeptables Highlight-Video produzieren", fügt er vielsagend hinzu. Und dennoch: Wer sich Highlight-Videos von Robert Hubbs III anschaut, wird das Gefühl nicht los, dass es sich beim 24-Jährigen um einen sehr talentierten Basketballer handeln könnte. Hubbs spielt auf dem Flügel, wurde an der renommierten University of Tennessee ausgebildet und wird in Trier in seine dritte Profi-Saison gehen. 1,96 Meter ist Hubbs groß, geboren am 19. August 1995 in Union City, Tennessee.

Held überzeugt vom Neuzugang

So wenig Coach Held von Highlight-Clips hält, so überzeugt ist er von seinem Neuzugang: "Robert hat an einem großen College gespielt und bringt viel Erfahrung mit. In seiner Senior-Saison musste er viele junge Spieler anführen, er hat Führungsqualitäten." Denn obwohl Robert Hubbs erst 24 Jahre alt ist, hat er bereits viel durchgemacht: Am College von Tennessee etwa hatte er drei verschiedene Cheftrainer in vier Jahren. 13,4 Punkte, 4,6 Rebounds und 1,7 Assists pro Spiel erzielte er dennoch in seiner finalen Saison am College. Hubbs' Profi-Karriere begann 2017 in der Adria-Liga, bei KK Sutjeska in Montenegro. Doch die Umstände waren schwierig, Hubbs musste sich eine neue sportliche Bleibe suchen. "Seine Situation in der Adria-Liga war unglücklich", sagt sein neuer Coach Christian Held. "Aber er hat sich da wieder rausgekämpft und hatte eine sehr gute Saison in Norwegen."

Meisterschaft geholt

In Norwegen holte Hubbs in der Saison 2018/2019 die Meisterschaft, mit den Kongsberg Miners – und war dabei zentraler Akteur. 22,5 Punkte, 6,7 Rebounds und 5,0 Assists steuerte Robert Hubbs III zur Kongsberger Meisterschaft bei, mit Wurfquoten von 54,4 Prozent aus dem Feld und 34,7 Prozent aus der Distanz. Insbesondere was seine körperlichen Möglichkeiten angeht, soll er den Gladiators eine neue Dimension verleihen, so Christian Held: "Robert gibt uns die Athletik, die uns etwas gefehlt hat. Aber auch im Scoring kann er uns mehr Stabilität geben. Er kann seine Abschlüsse im Eins gegen Eins hochprozentig kreieren. Er macht Druck auf den Korb und auch das hat uns vergangene Saison etwas gefehlt."

Gespannt auf Trier und das Team

"Ich bin sehr gespannt auf Trier und das Team", sagt Robert Hubbs III, der am 31. Juli in Trier erwartet wird. "Die Gespräche mit den Coaches waren sehr gut und haben mich von der guten Arbeit am Standort überzeugt. Der Schritt nach Deutschland ist für mich eine große Chance, mich in einer starken Liga zu beweisen. Ich möchte in der recht jungen Gladiators-Mannschaft für Stabilität sorgen und werde jede Aufgabe erledigen, die der Coach mir zuweist." "Robert Hubbs könnte ein Spieler sein, der in der kommenden Saison für uns den Unterschied macht", glaubt Achim Schmitz, Geschäftsführer der Gladiators Trier. "Er bringt eine sehr interessante Mischung aus Athletik, Scoring, Erfahrung und dennoch viel unausgeschöpftem Potenzial mit nach Trier."

Robert Hubbs III hat in Trier einen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben und wird mit der Nummer 23 auflaufen.

RED