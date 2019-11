Kulturkarawane lädt zum Sterntaler Weihnachtsmarkt

Über 30 regionale und überregionale Aussteller präsentieren ihre mit Liebe handgemachten Produkte zwischen den bunt beleuchteten Arkaden des ehemaligen Kreuzganges. Für das leibliche Wohl sorgen lokale Gastronomen. Glühweine und Glühviez gibt es von ortsansässigen Winzern.

Los geht es in diesem Jahr bereits am Donnerstag, 28. November. Los geht es in diesem Jahr bereits am Donnerstagnachmittag, 28. November. Der frühere Marktbeginn soll auch ein Angebot an die Trierer sein, in gemütlicher Atmosphäre die Weihnachtszeit noch vor dem ersten Adventswochenende willkommen zu heißen.

Öffnungszeiten

Donnerstag, 28. November: 16 bis 22 Uhr

Freitag, 29. November, 14 bis 22 Uhr

Samstag, 30. November, 11 bis 22 Uhr

Sonntag, 1. Dezember, 11 bis 18 Uhr

