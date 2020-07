Sommerfahrplan von Eintracht Trier

Bis dahin bestreitet der SVE ein buntes Testspielprogramm in der Region. Den Auftakt macht das Testspiel am 1. August im luxemburgischen Canach. Weitere Highlights sind die Tests gegen die Regionalligisten RW Koblenz und den FK Pirmasens.

Der aktuelle Fahrplan im Überblick

20.07.2020 18:00 Uhr: Trainingsauftakt am Moselstadiongelände

01.08.2020 16:00 Uhr: FC Jeunesse Canach in Canach

08.08.2020: Testspiel geplant

12.08.2020, 19:30 Uhr: FC UNA Strassen in Strassen

15.08.2020, 14:00 Uhr: Rot-Weiß Koblenz in Trier

19.08.2020, 19:30 Uhr: TuS Mondorf in Mondorf

22.08.2020: Testspiel geplant

26.08.2020, 19:30 Uhr: Racing FC Union Luxemburg, Ort noch offen

29.08.2020: FK Pirmasens in Pirmasens, Uhrzeit noch offen

04/05.09.2020: geplantes erstes Saisonspiel in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Änderungen und/oder Ergänzungen, beispielsweise zu den genauen Spielorten, werden kurzfristig veröffentlicht. Die vereinbarten Spiele können nur dann durchgeführt werden, wenn Fußballspiele mit Wettkampfcharakter gemäß den jeweils geltenden Verordnungen möglich sind.

Ob Zuschauer zu den Testspielen zugelassen werden können, entscheidet der gastgebende Verein auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen sowie der Umsetzbarkeit der Hygieneauflagen.

(RED)