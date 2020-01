Zwei Konzerte zum 50. Uni-Geburtstag

Eine europäische Uraufführung bringt der Chor der Universität Trier am 31. Januar auf den Campus. Gemeinsam mit dem Pariser Orchester La Grossa führen die 135 Sänger unter Leitung von Mariano Chiacchiarini im Audimax die Misa Tango von Martín Palmeri auf. Bereits vor fünf Jahren hatte das Collegium musicum das auch als Misa a Buenos Aires genannte Stück interpretiert. Nach dem damaligen Erfolg haben sich die Musiker nun für eine Wiederholung entschieden – und zwar eine ganz besondere. Die jetzt aufgeführte Original-Version für vier Bandoneonen ist das erste Mal in Europa zu hören. Umso mehr können sich die Konzertbesucher über den besonderen Klang der hierzulande seltener gespielten Instrumente, die Akkordeons ähnlich sind, freuen.

Agnes Lipka wirkt als Solistin mit

Das Zusammenspiel des Collegium musicum mit dem auf Tango spezialisierten Profi-Musikern von La Grossa garantiert bei dem Konzert eine mitreißende Interpretation des argentinischen Sakralwerks. Auch als "sakraler Tango" ist das sehr bekannte Stück des zeitgenössischen Komponisten Palmeri bereits beschrieben worden. Als Solistin wirkt bei dem Konzert an der Universität Trier Agnes Lipka mit. Die Sopranistin ist bereits mehrfach mit dem Collegium musicum aufgetreten. In selber Besetzung wird das Konzert einen Tag später in Paris aufgeführt.

Sinfonische Werke beim zweiten Konzert

Wer sinfonische Werke mag, wird beim zweiten Konzert im Jubiläumsjahr auf seine Kosten kommen. Die Instrumentalisten des Collegium musicum führen am 16. Februar drei Werke aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf. Mit "Night on Bald Mountain" steht das einzige größere Orchesterwerk von Modest Mussorgsky auf dem Programm. Durch diese sinfonische Dichtung nimmt das Orchester die Zuhörer mit auf eine Reise zu einem Ort der slawischen Mythologie. Auf dem kahlen Berg tanzen in der Johannisnacht die Hexen.

Slava Chestiglazov tritt als Solist auf

"Lauter Liebe und das Herz geht einem dabei auf" hatte Komponist Antonín Dvo?ák über die 3. Sinfonie seines Freundes Johannes Brahms geschrieben. Sicher mit viel Liebe und Hingabe werden die mehr als 70 Musiker des Collegium musicum bei ihrem Konzert auch dieses Stück spielen. Als drittes Werk erklingt das Violinkonzert "Introduction et Rondo capriccioso" von Camille Saint-Saëns. Mit Slava Chestiglazov konnte das Collegium musicum einen hochkarätigen Solisten gewinnen. Er ist Konzertmeister des WDR Sinfonieorchesters und damit eines der bedeutendsten Orchester der Welt.

Drittes Jubiläumskonzert im Juni

Dass im Jubiläumsjahr der Universität Trier beide Konzerte im Audimax stattfinden werden, freut den Leiter des Collegium musicum Mariano Chiacchiarini besonders. Die Akustik des größten Hörsaals der Universität Trier sei nach der Renovierung auch für Konzerte gut geeignet. Ein drittes Jubiläumskonzert – ebenfalls im Audimax – wird das Collegium musicum am Abend des Sommer- und Kulturfestes der Universität Trier am 18. Juni geben. Den offiziellen Festakt im November begleitet das Collegium musicum ebenfalls.

Termine

Misa Tango: Freitag, 31. Januar, 20.30 Uhr, Universität Trier (Audimax)

Sinfoniekonzert: Sonntag, 16. Februar, 17 Uhr, Universität Trier (Audimax)

Die Karten für die Konzerte kosten jeweils 15 Euro, ermäßigt 5 Euro. Sie sind im Vorverkauf bei den Musikhäusern Kessler und Reisser erhältlich.

