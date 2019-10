Mehr Barrierefreiheit rund um die Sesselbahn

In den Sommermonaten verwandelt sich Saarburg zu einem Ausflugsmekka. Zwischen Leuk, Saar und Burg tummeln sich sowohl Menschen aus der Region als auch Besucher aus aller Welt, die das Flair der Altstadt genießen. Besondere Ausblicke bieten sich vom Warsberg aus, der mit der Sesselbahn an die Stadt angebunden ist.

Panoramablick für alle zugänglich machen

Für Rollstuhlfahrer und mobilitätseingeschränkte Menschen, aber auch für Familien mit Kinderwagen ist es bislang schwer, mit dem Lift auf die Anhöhe zu gelangen, da am Ausstieg eine steile Treppe die letzten Meter hinaufführt. Die Stadt Saarburg möchte den Panoramablick allen Bürgern zugänglich machen und die Sesselbahn sowie den Bereich rundherum barrierefrei gestalten. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Neubau einer Aufzugsanlage an der Bergstation. In Zukunft sollen Fahrgäste zwischen Stufen und einem modernen Lift wählen können, um die letzten Meter auf das Erlebnis- und Freizeitplateau Warsberg zurückzulegen.

Auch Elektro-Rollstühle sollen transportiert werden

Derzeit können keine Elektro-Rollstühle mit der Seilbahn transportiert werden, doch auch das wird sich ändern: Die Sesselbahn hat die Entwicklung von passenden Transportgehängen in Auftrag gegeben, von denen mehrere angeschafft werden sollen, um auch Gruppen von Rollstuhlfahrern befördern zu können.

Das Projekt ist Bestandteil des Konzepts "barrierefreier Tourismus in der Urlaubsregion Saar-Obermosel" und wird die Stadt rund 480.000 Euro kosten, wobei eine Förderung von circa 400.000 Euro aus Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) bewilligt worden ist. Die Bauarbeiten sollen im November starten, wenn die Sesselbahn in der Winterpause ist, und bis April kommenden Jahres zum Saisonstart der Bahn abgeschlossen sein.

Neuer Wanderweg entsteht

Zeitgleich entsteht ein neuer Wanderweg auf dem Plateau, der die Bergstation mit dem Ferienpark Warsberg verbindet. Die Route verläuft am Waldrand parallel zur Straße, hat eine einfache Streckenlänge von rund einem Kilometer und schließt an bereits bestehende Wege an. Auf der Hälfte der Route wird eine Aussichtsplattform mit Sitzgelegenheiten entstehen. Der Spazierweg wird so angelegt, dass er auch für Rollstühle, Rollatoren und Kinderwägen geeignet ist. Die dafür notwendigen Rodungsarbeiten werden diesen Winter durchgeführt.

Die beiden Projekte sollen eine barrierefreie Verbindung zwischen der Stadt, der Bergstation und dem Ferienpark schaffen. In Zukunft soll dadurch jeder die schöne Aussicht ins Saartal und auf Saarburg genießen können.

RED