Närrische Kupp lädt in den Orient ein

Bei der Eröffnungssitzung am Sonntag, 17. Februar (14.11 Uhr), verwandelt sich die Narrhalla zum ersten Mal in eine orientalische Showbühne. Wie gewohnt findet dann am Fastnachtswochenende freitags, 1. März (15.11 Uhr), die Kinderkappensitzung für die kleinen Jecken statt und samstags, 2. März (19.11 Uhr), wird zur großen Prunksitzung ins Jugendheim geladen. Zum Abschluss verbreiten am Rosenmontag, 4. März, wieder zahlreiche Wagen und Fußgruppen gute Laune in Ayls Straßen.

Orientalische Partynacht

Damit die Atempause zwischen der Eröffnungssitzung und dem Fastnachtswochenende närrisch bleibt, lädt der KVNK Ayl am Samstag, 23. Februar, zur Orientalischen Nacht ein. Beste Stimmung garantiert an diesem Abend die Band Fanatic 5.

RED