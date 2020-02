Freude, Frohsinn und Heiterkeit beim TKV Föhren

Grußwort

"Liebe Föhrener Karnevalsfreunde,

im Namen des Theater- und Karnevalverein Föhren darf ich Sie alle ganz herzlich zu den Veranstaltungen der Föhrener Fastnacht einladen. Auch in dieser Session setzen unsere Akteure wieder einmal alles daran, mit viel Kreativität und großem Engagement den Närrinnen und Narren Freude, Frohsinn und Heiterkeit zu vermitteln. An dieser Stelle möchte ich es nicht versäumen allen ganz herzlich zu danken, die sich in vielfältiger Weise in unsere Veranstaltungen einbringen und so dieses lebendige Kulturgut pflegen. Ihnen liebe Gäste wünsche ich eine lustige Narrenzeit 2020, immer gute Laune, und vor allem viele frohe und heitere Stunden in unserer Narrhalla. In diesem Sinne ein donnerndes Föhren Helau!"

Michael Herteux, erster Vorsitzender

Termine:

Samstag, 15. Februar, 19.11 Uhr: Galasitzung

Sonntag, 16. Februar, 15.11 Uhr: Kindersitzung

Donnerstag, 29. Februar, 14.11 Uhr: Möhnentreiben im Bürgerhaus

Samstag, 22. Februar, 19.11 Uhr: Prunksitzung

Montag, 24. Februar, 14.11 Uhr: Rosenmontagsumzug

RED