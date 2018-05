Jede Menge Müll illegal an Kyll und Mosel entsorgt

Regelmäßig ist Gudio Eberhard im Rahmen seines Amtes als Fischereiaufseher an den Trierer Gewässern unterwegs. Im aktuellen Fall hat er am 19. Mai in einem Seitenweg bei Biewer illegal entsorgte Fliesen gefunden. Rund 200 Meter weiter entdeckte er in einem weiteren Seitenweg einen riesigen Berg Müll - bestehend aus Altreifen, alten LKW-Schläuchen, Bauschutt, Farbeimern, Teppichen, Möbelteilen, Türen und sogar einem Kühlschrank. "Im Früherjahr fällt es mir immer besonders auf", sagt Guido Eberhardt. "Viele Leute setzen dann zuhause alles in Schuß und einige entsorgen ihren Müll danach leider einfach in der Natur." Für Eberhardt unverständlich, zumal in Trier vieles umsonst entsorgt werden kann und oftmals sogar abgeholt wird. Für die Entsorgnung im aktuellen Fall wird eine Spezialfirma ausrücken müssen. Die Kosten trägt die Allgemeinheit.



Auffälligkeiten oder illegal enstorgter Müll an Gewässern im Umfeld Trier können an folgende Nummer gemeldet werden 0171/1217758.