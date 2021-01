Tote 63-JÃ¤hrige aus Trier: Anonymes Hinweistelefon

100% satisfaction guaranteed when you Research Paper Online Helps, because your needs are our primary focus. Here, you will find staff and writers dedicated to Die Getötete hat sich häufig im Obdachlosenmilieu bewegt. Um weitere Zeugenhinweise - auch aus dieser Szene - zu erhalten, hat die Polizei Flyer mit Hinweisen und gezielten Fragen entworfen, die sie nun in der Stadt und insbesondere an bekannten Anlaufstellen Wohnsitzloser verteilt.

Zudem schaltet die SoKo neben dem offiziellen Hinweistelefon 0651/9779-2480 zusätzlich ein anonymes unter der Telefonnummer 0152/28854968. Dort können Zeugen vertraulich Erkenntnisse mitteilen, die zur Tataufklärung beitragen könnten.

Schon kurz nach der Tat hatte die Staatsanwaltschaft Trier eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Täterermittlung führen.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und weitere um Zeugenhinweise über das offizielle Hinweistelefon 0651/9779-2480 oder über das Vertrauenstelefon 0152/28854968.

(RED)