Amazon eröffnet neues Verteilzentrum in Trierweiler

In dem Verteilzentrum sollen Pakete von Amazons Logistik- und Sortierzentren ankommen und dann von den Lieferpartnern abgeholt und an die Kunden zugestellt werden. Amazon will rund 120 Arbeitsplätze auf den etwa 7,400 Quadratmetern des neuen Verteilzentrums schaffen. Für die Auslieferung der Pakete an die Kunden sollen bei den Lieferpartnern über 350 Fahrer zuständig sein. Das Verteilzentrum in Trierweiler wird voraussichtlich im Frühjahr 2021 in Betrieb gehen.

"Wir freuen uns sehr, ein Verteilzentrum in Trierweiler zu eröffnen, in dem mehr als 20 Jahre logistische Kompetenz, technologischer Fortschritt und Investitionen in die Transportinfrastruktur stecken. So kann Amazon Kunden schnellere und flexiblere Lieferoptionen anbieten", so Robert Viegers, Direktor von Amazon Logistics in Deutschland.

