32 Corona-FÃ¤lle im Monschauer Land

http://www.orgrez.cz/?essays-helping-others - Get to know common tips how to get a plagiarism free themed essay from a trusted writing service work with Die Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen:



Kommune Aktiv Gesamt 7-Tage-Inzidenz

Aachen 460 4325 133

Alsdorf 103 959 161

Baesweiler 50 748 118

Eschweiler 110 938 117

Herzogenrath 73 868 119

Monschau 6 161 26

Roetgen 9 80 69

Simmerath 17 210 84

Stolberg 154 1040 181

Würselen 89 704 175

noch nicht lokal zugeordnet 3 5

Gesamtergebnis 1074 10038 131





Schutz von vulnerablen Gruppen

Learn more about Write Plan's go site. In der Videokonferenz der Bundeskanzlerin und der Regierungschefs und -chefinnen der Länder wurde der Schutz vulnerabler Gruppen als ein Kernanliegen der Politik genannt. Demnach will der Bund für diese Gruppen im Dezember gegen eine geringe Eigenbeteiligung eine Abgabe von insgesamt 15 FFP2-Masken pro Person ermöglichen. Rechnerisch wäre dies eine Maske pro Winterwoche. Wie die Masken verteilt werden, ab wann und unter welchen Voraussetzungen, ist noch nicht abschließend geklärt. Sobald eine Klärung herbeigeführt ist, werden die Krisenstäbe darüber informieren, wo die betreffenden Personen die Masken erwerben können. Bitte sehen Sie bis dahin von Anfragen bei der Feuerwehr, dem Gesundheitsamt oder beim Bürgertelefon ab.

Infos zu aktuellen Entwicklungen

Art Phd Thesis - Hire Online Assignment Help for Completing your assignment writing. More than 10 years of experience with 98% success ratio. Die Arbeit der Krisenstäbe ist ausgerichtet an den Erlassen und Entscheidungen der Landesregierung. Die Seiten der NRW-Staatskanzlei (www.land.nrw/corona), des NRW-Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (www.mags.nrw.de) und des NRW-Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (www.mkffi.nrw.de) geben weitere Infos zu aktuellen Entwicklungen. Nachzulesen sind alle Verordnungen des Landes NRW auf www.staedteregion-aachen.de/corona