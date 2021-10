Mehr Umsatz, aber Kapazitäten sind erschöpft

Mensch sein und Mensch bleiben

Wittlich-Land. Seine Amtszeit beträgt acht Jahre und beginnt am 1. November: Der neue Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wittlich-Land ist in Amt und Würden. Fast 12.000 Menschen (11.889 = 68,31 %) der VG hatten ihm bei der Wahl am 26. September ihre Stimmen gegeben.