Blumen und Bänke für Monschaus Altstadt

In diesem Jahr hat man sich in der ISG dazu entschlossen sich den Bänken auf den Rundwegen um Monschau wie Panoramaweg, Grindel und Stadtpark zu widmen. In Absprache mit der Stadt, dem Eifel- und dem Bürgerverein wurden mehr als 50 zumeist unansehnlich gewordene Bänke abzubauen, sie wenn möglich herzurichten oder durch neue zu ersetzen.

Dabei legten die Mitglieder Wert darauf, dass die neu aufzustellenden Bänke an den viel frequentierten Standorten pflegeleicht sein müssen. So verzichtete man auf Sitzauflagen und Rückenlehnen aus Holz und ersetzte diese durch feuerverzinkte und grau beschichtete Rohre aus Stahl. Unter einigen Bänken wurden zudem in einem Stahlrahmen Pflanzenschutzfliese und Splitt eingebracht, um einen Bewuchs der Standorte langfristig zu verhindern.

Alle der vor mehr als 20 Jahren durch den Bürgerverein angeschafften Bänke wurden noch rechtzeitig vor der Sommersaison mit diesen Auflagen ausgestattet und aufgestellt. Die Aktion wurde in diesen Tagen durch die Lieferung der verbleibenden Bänke an den Bauhof der Stadt abgeschlossen, der diese im Zuge der Reparaturarbeiten an drei Standorten im Stadtpark noch aufstellen wird.

Gleichzeitig wurde bei den mehr als 140 Blumenkästen und Blumenkübel, die von der ISG vor drei Jahren angeschafft und montiert worden sind, die Sommer- gegen die Winterbepflanzung ausgetauscht.

Die Aufarbeitung der Bänke kostete fast 16.000 Euro, die Sommer- und Herbstbepflanzung insgesamt 600 Euro. Das Land NRW bezuschusst diese beiden Aktionen über den Verfügungsfond mit 50 Prozent.