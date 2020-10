Charitykonzert per Livestream

»Natürlich ist allen klar, dass das Charitykonzert nicht wie sonst mit fast 1000 Zuhörern in der Aukirche Monschau stattfinden kann«, erklärt Marc Förster, Schlagzeuger der Band. Stattdessen haben sich Marc und seine Bandkollegen, Julia Maaßen-Förster (Keyboards), Andy Jansen (Bass), Tommy Henn (Gitarre) Ricardo Lambertz (Gesang) und Nadine Palm-Scheeren (Gesang) gemeinsam mit dem Team von »EifelDrei-TV« überlegt, das Konzert am Samstag, 19. Dezember, in der Eifel3-TV-Halle im Imgenbroicher Gewerbegebiet zu spielen und dieses per Livestream zu übertragen. »Wir freuen uns auf viele Zuhörer, die das Projekt, welches wir uns ausgesucht haben, kräftig unterstützen«, weist Sänger Ricardo Lambertz auf die diesjährige Spendenaktion hin. Aufgrund der aktuellen Lage kann noch nicht festgelegt werden, ob das Konzert mit einem kleinen Zuhörerkreis stattfinden kann oder ob das Konzert ohne Live-Publikum stattfinden wird.

Wie auch im vergangenen Jahr hat die Band Kontakt mit Peter Bordsdorff aufgenommen, da es den sechs Musikern ein Anliegen war, in diesen, für alle schwierigen Zeiten, eine Familie in der Eifel zu unterstützen. Und Peter Borsdorff erzählte »OneWay« von einem 9-jährigen Jungen, dessen alleinerziehende Mutter schwer an Lungenkrebs erkrankt ist und sich bereits im Hospiz befindet. »Der größte Wunsch der Mutter ist es, dass ihrem Kind mit all dem Leid, was es miterleben muss, trotzdem eine Zukunft ermöglich werden kann«, erklären die Musiker.

Daher hat die Band bereits jetzt sowohl ein paypal-Spendenkonto als auch ein Bankspendenkonto eingerichtet:

OneWay GbR

Sparkasse Aachen

DE09 3905 0000 1073 5613 08

AACSDE33XXX

paypal.me/onewaycoverband

Spendenzweck: CharityKonzert2020

Es wird darauf hingewiesen, dass keine Spendenquittungen ausgestellt werden können.