Doppelte Entwicklungshilfe

Nachdem die Jugendlichen Schokoladentafeln sowohl beim Elternsprechtag und einem Konzert in der Schule als auch an zwei Samstagen in einem Möbelhaus in der Region verkauft hatten, überreichten Sie nun zweihundert Euro als Spende an den Förderverein Bruder Theo Call.

Zum einen handelt es sich bei der Schokolade um ganz besondere Schokolade: Die Tafeln des Startup »fairafric« sind komplett in Ghana hergestellt und das Unternehmen bietet sichere und fair bezahlte Arbeitsplätze, eine fachgerechte Ausbildung und sogar eine Rentenauszahlung für die Mitarbeiter.

Zum anderen handelt es sich bei dem Förderverein Bruder Theo Call um eine Hilfsorganisation, die in Tansania aktiv ist. Im Rahmen der Spendenübergabe stellten der Vorsitzende Martin Krings sowie der Geschäftsführer Dieter Johnen die Arbeit des Bruders Theo Call, der in den 1970er Jahren von Konzen nach Tansania ausgewandert war und mittlerweile aus gesundheitlichen Gründen nach Trier zurückgekehrt ist, den drei Erdkunde-Leistungskursen der Oberstufe vor. Für Bruder Theo Call stand die praktische Hilfe vor Ort, sei es als Schreiner, Metallbauer oder Ingenieur im Vordergrund. Der Förderverein hat sich - unter der Vorgabe die Spendengelder eins zu eins in Afrika einzusetzen - zum Ziel gesetzt, die Projekte von Bruder Theo fortzuführen.

Der Vortrag motivierte die Schüler ihre Verkaufsaktion fortzuführen, um weitere Spenden für den Förderverein zu generieren. Des Weiteren überlegen einige der Kursteilnehmer eine der künftigen Reisen von Martin Krings nach Tansania zu begleiten oder sogar dort ein freiwilliges soziales Jahr zu machen.

#FCKPÄDA