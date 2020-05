Mit grünen Themen in den Chefsessel

Der Vorstand des Ortsverband Monschau von Bündnis´90/Die Grünen wollte ihre Wunschkandidatin nicht länger geheim halten. »Mit Tatkraft und Sozialkompetenz, Warmherzigkeit und gezielter Lösungsorientierung verfolgt sie konsequent und strukturiert ihre und unsere Ziele«, unterstreicht Vorstandsmitglied Anja von Bojan. »Der Kopf ist rund, um beim Nachdenken die Richtung wechseln zu können«, stellt Mertens klar, dass sie keine eingefahrene Parteipolitik betreiben will, sondern offen für Ideen aller ist, die sich für die Stadt Monschau engagieren.

Seit 15 Jahren ist die 53-Jährige politisch aktiv. »Ich war schon bei der Bundesdelegierten-Konferenz und habe an großen Entscheidungen mitgewirkt. Das Lokale liegt mir aber besonders am Herzen«, so Mertens, die grüne Interessen im Stadtrat vertritt.

Wenn am Freitag, 29. Mai, um 19 Uhr eine etwas andere Wahlversammlung startet, will die Politikerin aus Menzerath ihre Ziele konkretisieren und das Wahlprogramm der Grünen vorstellen. Dann werden auch die Direktkandidaten und die Vertreter der Reserveliste nominiert. Eine Anmeldung ist erforderlich an info@gruene-monschau.de