Nachhaltig Kleidung kaufen

In den großen Räumlichkeiten über zwei Etagen im Erlenweg in Imgenbroich gibt es nicht nur Möbel und Kleider, sondern auch Fahrräder, Dekoartikel, Haushaltswaren und vieles mehr zu entdecken. »Bei uns darf jeder einkaufen kommen und man braucht keinen Berechtigungsschein«, erklärt Waltraud Haake, die den Verein als erste Vorsitzende leitet. Man freue sich auch sehr über die Kunden, die in erster Linie aus Beweggründen der Nachhaltigkeit im Sozialwerk einkaufen. Nur durch den Verkauf der Sachspenden, kann sich der Verein finanzieren. Waltraud Haake erklärt, warum der Verein 1995 überhaupt gegründet wurde: »Ziel des Vereins war es Langzeitarbeitslose wieder in Arbeit zu bringen und so ein Zeichen der Solidarität mit den Arbeitslosen zu setzen und den Wert der Arbeit für den Einzelnen wieder bewusster zu machen.«

Neben dem Verkauf der Sachspenden im Sozialwerk stellen Dienstleistungen und Auftragsarbeiten einen weiteren Bereich des Zweckbetriebs dar. So werden für die Stadt Monschau die Glascontainerstellplätze gereinigt und die Bioconatiner beaufsichtigt. Früher wurden auch die Altkleidercontainer der KAB geleert. Diese Kleider durfte man zwar nicht verkaufen, bekam jedoch eine Vergütung für die abgegebenen Kleidersäcke. Diese Stelle nutzte man auch für Altkleiderspenden, die nicht mehr für die Verkaufsflächen geeignet waren. »Leider finden wir aktuell keinen fair trade Abnehmer für diese ausrangierte Kleidung, die nicht mehr verkauft werden kann«, erläutert Haake, dass der Altkleidermarkt aktuell leider gesättigt sei. Daher müssen die Mitarbeiter Kleiderspenden nun vorher kontrollieren und die Dinge, die auf Grund von Mängeln wie nicht mehr verkauft werden können, zurückgeben.

Öffnungszeiten und Infos: Mo- Fr: 10 bis 17 Uhr

Sa: 10 bis 13 Uhr

Sachspenden können während der Öffnungzeiten abgegeben werden.

Für Möbelspenden bitte vorab einen Termin vereinbaren.

Weitere Informationen gibt es unter:

www.sozialwerk-eifeler-christen.de