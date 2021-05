"Sommerbrise" mit Xin Wang und Florian Koltun

Als Kulturbotschafter unserer Region war das renommierte Staatsorchester 2019 zur Eröffnung des Festivals Eifel Musicale zu Gast in der Aukirche Monschau und ermöglicht auch in schweren Zeiten ein umfassendes digitales Kulturangebot.



In einem lebhaft-beschwingten Programm versetzt Sie das Sinfonieorchester Aachen in Sommerlaune. Musikalisch humorvoll geht es nicht nur in Haydns Pariser Sinfonie »Die Henne« zu, sondern besonders in Camille Saint-Saëns weltberühmtem »Karneval der Tiere«. Mit allerhand Witz und Fantasie schuf dieser vierzehn Tierportraits, die als »Große zoologische Fantasie für Kammerorchester« weltberühmt wurden.



Katharina Müllner wurde direkt nach Abschluss ihrer Studien in der Spielzeit 2017/18 ans Landestheater Linz engagiert. Hier debütierte sie mit der Operette Eine Nacht in Venedig von Johann Strauß. Weiters Dirigate folgten mit dem Bruckner Orchester Linz, dem Sinfonieorchester Aachen, dem Nationaltheater Weimar, der Volksbühne Wien und den Bratislava Symphonikern.



Mit dem Aachener Pianisten Florian Koltun und der chinesischen Pianistin Xin Wang schlossen sich zwei mehrfach ausgezeichnete Musiker zusammen, die seitdem regelmäßig auf den großen Konzertbühnen in Europa und Asien gastieren, wie z. B. Alte Oper Frankfurt, Thürmer-Saal Bochum, Schloss Elmau, Berliner Philharmonie, Qintai Concert Hall Wuhan, Qintai Concert Hall in Wuhan, Henan Art Center in Zhengzhou, Concert Hall in Ningbo oder Poly Grand Theatre in Hohhot. Zusammenarbeiten mit internationalen Orchestern wie u.a. Wuhan Philharmonic Orchestra, Sinfonieorchester Aachen, Kammerphilharmonie St. Petersburg und Berliner Camerata unter der Leitung führender Dirigenten wie u.a. Kazem Abdullah, James P. Liu, Juri Gilbo, Eduardo Strausser und Fuad Ibrahimov zeigen die musikalische Qualität der Musikerin auf. Darüber hinaus ist Xin Wang künstlerische Leiterin des internationalen Festivals „Klaviersommer Geilenkirchen“ sowie Juryvorsitzende und künstlerische Leiterin des internationalen Klavierwettbewerbs „Euregio Piano Award“.

Das Konzert findet am 09. Mai um 20 Uhr statt und kann über die Plattform classic.nl/konzertzuhause/141 verfolgt werden. Dort können bereits jetzt Tickets zum Preis von 5 – 15,- € gebucht werden. Auch kann das Konzert zu einen späteren Zeitpunkt nach Buchung abgerufen werden.