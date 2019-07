Glasfaserausbau in Rott

Der Generalunternehmer Artemis ITS, der im Auftag der Deutschen Glasfaser arbeitet, gab neue Informationen zum Stand des Ausbaus im Roetgener Ortsteil Rott. Die Begehung der Haushalte in Rott wird Anfang Juli beginnen und sich über voraussichtlich drei Monate erstrecken. Um die Erfassung zu beschleunigen, erfolgt der Besuch zunächst ohne Terminabsprache. Nur die Kunden, die spontan nicht angetroffen werden erhalten eine Karte zur Terminabstimmung in ihren Briefkasten. »Beim Kunden wird die Beratung durch einen deutschsprachigen Bauingenieur erfolgen«, erklärte der Mitarbeiter der Artemis ITS. Vor Ort wird ermittelt, wie die Glasfaserkabel ins Haus kommen. Diese Informationen werden in Vorbereitung der Bauarbeiten mittels einer speziellen App protokolliert.Die Tiefbauarbeiten in Rott werden sich voraussichtlich von Mitte Juli bis Anfang Dezember erstrecken und in den Straßen Hahnbruch und Wiesenstraße beginnen. Insgesamt werden in Rott auf einer Länge von circa 10,5 Kilometer Tiefbauarbeiten ausgeführt, circa 250 Anschlüsse gelegt und 18 Unterverteiler (Distribution Points) installiert.