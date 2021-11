Jedes zweite Jahr Bezirksligist

»Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung«, erinnert sich Werner Kreitz. Er war Spielführer der Meistermannschaft und ist bis heute für die Schwarz-Roten aus dem »Tor zur Eifel« aktiv. Eine eigene Festschrift wurde dem Ereignis gewidmet und auch im WochenSpiegel war vom entscheidenden 3:0-Erfolg bei Verfolger Schwarz Rot Aachen berichtet worden.

Dieser Triumph sollte der Grundstein für das fußballerisch erfolgreichste Jahrzehnt in der fast 120-jährigen Geschichte des FC Roetgen werden.

Dabei waren den Fußballern von höherer Stelle Steine in den Weg gelegt worden. Man wollte in den Fußballkreis Monschau wechseln, da der schwächer besetzt schien - doch dies wurde abgelehnt. »Jetzt erst recht«, schrieb der langjährige lokale Sportredakteur Kurt Kaiser, der einer der begabtesten Fußballer Roetgens war. Und die Moral setzte sich durch.

Ein Jahr später meisterten die Kicker die Abstiegsrelegation, drei Jahre später leider auch im Aufstiegsendspiel hin zur Landesliga. So blieb man ein Jahrzehnt lang Bezirksligist. Das Zusammentreffen von altersbedingter Abgänge und Spielern, die sportlichen Erfolg bei finanziell reizvolleren Vereinen suchten, führte 1981 zum Abstieg.

Breitensport den Frauen gewidmet

Während man in den Folgejahren stets in der Kreisliga-Spitzengruppe agierte, wurde das Vereinsangebot gerade für weibliche Mitglieder um Aerobic oder Gymnastik erweitert, was erst 40 Jahre später durch die Corona-Pandemie zum Erliegen kam. Ergänzt wurden diese etwa durch Bewegungsübungen aus den Bereichen »praktische Kinesiologie« und Yoga.

1986 dann gelang der erneute Aufstieg und wurde 1988 zum 75-jährigen Bestehen gebührend gefeiert. Fehlende Konstanz brachte 1992 jedoch wieder die Rückversetzung in die Kreisliga A.

Es dauerte wieder fast ein Jahrzehnt, ehe es 2002 zurück in die Bezirksliga ging. Zum Auftakt belegte man Rang drei und es folgten zwei weitere Jahre im oberen Mittelfeld. Gemeinsam mit Germania Eicherscheid, das ebenfalls seit 50 Jahren ein fußballerisches Aushängeschild im Monschauer Land, musste 2006 der Gang in die Kreisliga A angetreten werden. Zwei Jahre später gelang dem Duo mit Ach und Krach die Qualifikation zur eingleisigen höchsten Spielklasse im Fußballkreis Aachen.

Drei Seniorenteams und Kooperationen

Doch nicht nur auf dem Fußballplatz begeisterte der FC13 Roetgen - mit dem traditionellen Jugendturnier an Pfingsten lockt man Nachwuchskicker an, mit dem Moonlight-Turnier auch Freizeitfußballer, denen Geselligkeit ebenso wichtig ist wie das Nachjagen des runden Leders. Auch das Oktoberfest erfreut sich bei den vielen Mitgliedern großer Beliebtheit.

Als einer von ganz wenigen Vereinen in der Nordeifel sind auch heute noch drei Mannschaften im Seniorenspielbetrieb. Die Altherren haben sich ebenso mit dem SV Rott zusammengeschlossen wie die Jugendfußballer, die seit 2019 unter dem Kürzel »JFV Roetgen-Rott« um Tore und Punkte kämpfen.

Zuletzt gelang den Seniorenfußballern 2016 der nunmehr vierte Aufstieg in die Bezirksliga, ein Jahr zuvor hatte man sich sensationell zum Kreispokalsieger gekürt. Bis heute sind die Schwarz-Roten, die aktuell rund 600 Mitglieder zählen, in dieser Spielklasse geblieben und guter Hoffnung, dass sie auch im Jubiläumsjahr 2023 (dann wird der FC13 110 Jahre) noch höherklassigen Fußball bieten.