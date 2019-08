»Pfotentheater« auf internationaler Bühne

Hauptdarsteller des Films »Berans Pfotentheater« ist Beran, der Hund von Wolfgang und Monika Merz. Die Merz sind sowohl passionierte Hobbyfilmer, die mit der Filmwerkstat Eifel seit 2002 regelmäßig Amateurfilme realisieren, als auch begeisterte Hundehalter.

»Wir versuchen möglichst viel mit dem Hund zu trainieren«, erklärt Wolfgang Merz. So lernt Beran im Sommer, Menschen, Boote oder Rettungsringe aus dem Wasser an Land zu holen und auch Dinge im Wald aufzustöbern. »Im Winter ist das schwierig«, so Merz, weshalb sich die Merz mit ihrem Hund einer Gruppe von Hundehaltern angeschlossen haben, in der den Tieren neue Tricks beigebracht werden, um sie auch im Winter zu fordern.

»Da ist die Idee enstanden, einen Film zu machen, in dem man die Tricks einbauen kann«, so Merz. Über zehn Wochen filmte Merz mit der Filmwerkstatt die Tiere dabei, wie sie gemeinsam durch ein Tor laufen, ihren Platz suchen und still zusammen sitzen, als wären sie Kinogäste. Zentrales Element ist dabei die Szene, bei einer der Hunde als Gast in einem Restaurant zu sehen war - sozusagen als Film, den die Hunde schauen. Mit jedem Hund wurde diese Szene aufgezeichnet. »Als das Ganze fertig war, haben wir gedacht, dass wir die Version mit unserem Hund bei unserem Verband einreichen könnten«, so erzählt Hobbyfilmer Merz. Das war offenbar eine gute Idee, denn der Film schaffte es bis zu den Deutschen Amateurfilmfestspielen. Dort wurde er als einer der Filme ausgewählt, die Deutschland auf dem internationalen Filmfestival »Unica« vertreten sollen.

Festival in den Niederlanden

Für diesen Wettbewerb stellt jedes Land eine Filmauswahl von einer Stunde zusammen, die dann bei der Veranstaltung gezeigt wird. 40 Länder sind Mitglied in der »Union International du cinema«.

Das Festival findet vom 24. bis 31. August im niederländischen Zeist statt.

Auch beim Unica-Festival haben die Filme die Chance, zu gewinnen. Es werden die besten Filme losgelöst vom Land prämierte und die insgesamt beste Länderauswahl.