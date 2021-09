Auf Bauland sollen Häuser stehen

58 neue Baugrundstücke entstehen am Rande von Strauch im so genannten Neubaugebiet »Südlich Weißenborn«. Dieses liegt in Verlängerung der Straßen »Amselweg« und »Auf der Hof« bis hinter dem Friedhof. »Nur zwei Grundstücke gehören der Gemeinde, aber viele Privatleute haben bereits Bereitschaft signalisiert, zu verkaufen oder die Parzellen zu bebauen«, ist Simmeraths Bürgermeister Bernd Goffart erfreut. Er wirbt intensiv um neue Einwohner. »Wir können mit unserem Angebot die Nachfrage nicht decken und die Preise steigen stetig. Da ist es künftig nicht mehr akzeptabel, dass erschlossene Grundstücke brach liegen«, stellt Goffart klar. Denn mehr Bevölkerung verteile die Kosten für notwendige Infrastruktur auf mehr Köpfe.

»Das Baugebiet in Strauch umfasst etwa 37000 Quadratmeter - die Bauparzellen sind meist zwischen 600 und 650 Quadratmeter groß«, so Frank Diefenbach, der mit der Weber-Consulting GmbH die Erschließung verantwortet. Neubauten sollen ab August 2022 entstehen. »Das ist wichtig für die jungen Familien im Ort und sorgt für eine Weiterentwicklung und die Zukunftsfähigkeit von Strauch«, weiß Ortsvorsteher Daniel Scheen-Pauls. »Bei der Erschließung künftiger Baugebiete werden wir eine Art Baupflicht einbauen«, erklärt Goffart.

Dreifache Nachfrage für Hasselfuhr

Den Spatenstich in Strauch nutzt Goffart, um noch einmal auch die Notwendigkeit des Baugebietes »Hasselfuhr« in Lammersdorf in den Fokus zu rücken. »Dort werden 60 Grundstücke entstehen - wir haben aber dafür bereits 180 Anfragen von Bauwilligen.«

Auch das Bauen in zweiter Reihe, die so genannte »Hinterland-Bebauung«, soll künftig möglich sein. »Ich hoffe, dass so viele neue Bauplätze entstehen, die wir bislang nicht auf dem Schirm hatten«, hofft Bürgermeister Goffart.