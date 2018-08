Die Tenne wird zur »Wiesn«

Zum Fassanstich mit Original Münchner Wies´n Bier um 18 Uhr gibt es nicht nur Erfrischendes, sondern auch einen Genuss für Augen und Ohren. Waschechte Blasmusik aus der Region verspricht zum Auftakt der Auftritt des Musikvereins »Eintracht« Konzen.

Schlager, Musical und Popmusik

Anschließend betritt ein neuer Schlagerstar die Musikbühne: Sarah Schiffer. Anfangs als Musical-Sängerin auf der Bühne schaffte sie es 2015 in diverse TV-Shows. Mit ihrer Debüt-Single »Nur eine Nacht« trat sie im Vorjahr bei Stefan Mross in »Immer wieder sonntags« auf. Mit ihrem Produzenten Stefan Köhne (u.a. auch Andrea Berg) und ihrem Team hat sie 15 weitere hitverdächtige Songs geschrieben, die voller Energie, Lebensfreude und Emotionen zum Tanzen und Mitsingen einladen.

Danach können die Gäste der »Wiesn Gaudi« das Können der Eicherscheider Showtanzgruppe »Baccara« bestaunen. In Dirndl und Lederhose heizen sie dem Publikum mächtig ein.

Florian Fesl ist seit 2006 im Showbusiness unterwegs. Zunächst als Duo hat der Sänger und Harmonikaspieler seit 2014 als Solist große Erfolge. So ist er Stammgast im Musikantenstadl oder bei »Immer wieder sonntags«, war sogar schon bei »Deutschland sucht den Superstar« und hat erfolgreich Ausflüge in das »Volks´Pop´Rock«-Genre gewagt. Hits seiner Single »Made in Bavaria« begeisterten schon im Vorjahr die Gäste der Eicherscheider Tenne. Und so wird es wohl auch am Samstag, 22. September, wieder sein.

Gaumenschmaus und ein Prosit

Bis weit nach Mitternacht hält schließlich DJ Walter Offermann die Hartgesottenen unter den Feierfreudigen bei Laune.

»Die Tenne ist bereits gut gefüllt – das wird ein stimmungsvoller Abend«, weiß Jochen Jansen, Geschäftsführer der veranstaltenden Eicherscheider Vereinsgemeinschaft GbR. Für das leibliche Wohl ist mit leckeren Jausenplatten gesorgt. Und »Ein Prosit auf die Gemütlichkeit« wird es immer wieder geben.

Tickets jetzt bestellen

Die Eintrittskarten für die achte WiesnGaudi kosten 30 bzw. 40 Euro (richtet sich nach Verköstigungsbons).

Tickets können per E-Mail an wiesngaudi@tenne-eicherscheid.de geordert werden oder im Internet auf www.tenne-eicherscheid.de

Weitere Infos zu den TopActs in der Eicherscheider Tenne gibt es auf www.sarah-music.de oder www.florian-fesl.de