Dorfladen wird sich tragen

Einsatzreiches Wochenende für Wittlicher Polizei

Wittlich. Die Polizei Wittlich hatte am Wochenende zahlreiche Einsätze zu bewältigen. Bereits am Freitagnachmittag wurde ein 14-jähriges Mädchen als vermisst gemeldet, dass am späten Abend aber wieder nach Hause kam. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Nacht von Freitag auf Samstag konnten Einsatzkräfte im Stadtgebiet Wittlich bei einem Fahrzeuginsassen Betäubungsmittel auffinden und sicherstellen. Gegen den Besitzer der Drogen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.