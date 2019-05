Dorfrocker in Kesternich

Der Auftakt des Jubiläumswochendes ist schon ein ziemliches Highlight: Die erfolgreichste Stimmungs-Liveband Deutschlands - die „Dorfrocker“ - kommt im Rahmen ihrer Dorfkind-Tour am 17. Mai, 20.30 Uhr nach Kesternich. Trotz ihres großen Erfolges spielen die Dorfrocker nicht nur auf großen Festivals oder im Bierkönig auf Mallorca - sie sind noch immer auf den Festen in den Dörfern zuhause.

„Wir fühlen uns einfach wohl auf den Dörfern, weil wir selbst aus einem kommen und hier noch jeder jeden kennt, Vereine und Zusammenhalt existieren und es eben nicht so hektisch und anonym zugeht wie in einer Großstadt. Zudem können wir ganz klar sagen: Im kleinsten Nest gibt‘s das geilste Fest“, so Dorfrocker-Sänger Tobias Thomann.

Dass die Organisatoren mit den Dorfrockern die richtige Wahl getroffen haben, zeigt der Vorverkauf. „Wir freuen uns schon riesig auf die Dorfrocker bei uns in Kesternich. Nach dem VVK-Start gingen bereits in den ersten beiden Tagen etliche Karten weg und seither klingelt täglich das Telefon“, so die Veranstalter rund um Löschgruppenführer Volker Stollenwerk. Für diesen Abend wird die Löschgruppe das neue Dorfgemeinschaftshaus zum ersten Mal mit einem Festzelt vergrößern, damit alle Gäste Platz finden.

Am Samstag, 18. Mai, beginnt das Fest um 16 Uhr. Geboten wird eine Fahrzeugausstellung, Wasserspiele und eine Hüpfburg. Um 18 Uhr steigt ein Heißluftballlon auf - wer darin mitfliegen darf, wird auf dem Fest verlost.

Der Festabend startet um 20 Uhr. An diesem finden Ehrungen statt und der Heißluftballon wird getauft. Musik kommt von der Band Melano. Am Sonntag, 19. Mai, eröffnet die Jubiläumsfeier um 10 Uhr mit dem Frühschoppen, Um 11.30 Uhr zieht die Feuerwehr gemeinsam mit einigen befreundeten Vereinen in einem Festzug durch den Ort. Der Zug startet am Dorfgemeinschaftshaus und zieht dann über Maarstraße, Bundesstraße, Straucher Straße und Schulstraße zurück zum Dorfgemeinschaftshaus, wo der MV Diana Kesternich und der BMV Strauch musizieren werden.

Karten für das Konzert am Freitag gibt es bei Reifen Pritz und unter

www.kesternich-eifel.de