Kabel werden verlegt

In den nächsten Wochen sollen nach Aussage der Deutschen Glasfaser GmbH folgende Kabelverlegearbeiten stattfinden: Paustenbach (Eifel-/Vennstraße), Kesternich (Bundes-/Rüstenstraße), Witzerath (Auf der Bever, In Witzerath, Zum Mühlchen, Rollesbroicher Straße) und in Simmerath in den Straßen Ebereschenweg, Buchenweg, Ahornweg, Kastanienweg, Friedhofsweg, Auf der Auelt, Simrod-, Pferdsbruch-, Lohmühlen-, Heidbüchel-, und Bickerather Straße. Eine detaillierte Liste ist auf www.simmerath.de vorhanden.

Ebenfalls finden seit einigen Wochen Hausbegehungen zur Installation des Glasfaseranschlusses in die Häuser statt. Zur Terminkoordination meldet sich hierzu telefonisch oder per Mail ein Vertreter des bauausführenden Unternehmens, Artemis ITS GmbH, Köln. Der Mitarbeiter der Artemis ITS GmbH kann sich entsprechend ausweisen.