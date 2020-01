»Politik für die Eifel machen«

„Leuchtende Gärten“ 2020 erstmals im Seepark

Zülpich. Schon während der Landesgartenschau 2014 in Zülpich waren sie eine der absoluten Highlight-Veranstaltungen und seither erfreuen sie sich alljährlich großer Beliebtheit. Jedes Jahr locken die „Leuchtenden Gärten Zülpich - mit Energie von e-regio“ eine fünfstellige Zahl an Besuchern in den Park am Wallgraben. Das wird auch 2020 gewiss wieder so sein, wenn der preisgekrönte Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld erneut für traumhafte Illuminationen in Zülpich sorgen wird - dann bereits zum siebten Mal. Allerdings wird es bei der siebten Auflage der „Leuchtenden Gärten“ eine wesentliche Neuerung geben. Denn das mystische Licht- und Klangspektakel findet 2020 nicht im Park am Wallgraben statt, sondern erstmals im Seepark Zülpich.