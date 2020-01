Wittlich-Land Bürgermeister Dennis Junk will in den Landtag

Der Tourismus hat eine neue Struktur, alle Grundschulen sind saniert, das Feuerwehrwesen auf dem neusten Stand und die Digitalisierung weit vorangeschritten: In der Verbandsgemeinde Wittlich-Land hat sich in den vergangenen fünf Jahren viel bewegt. Auch strukturell und ohne viel "parteipolitisches Gerangel".



"Das ist alles auf einem guten Weg und hängt jetzt ja nicht mehr an meiner Person", sagt Dennis Junk, seit Juli 2014 Bürgermeister der VG. Nun will sich der 35-Jährige für die CDU im Frühjahr 2021 zur Landtagswahl im Wahlkreis 22 bewerben. Eine Entscheidung, die nicht von langer Hand geplant gewesen sei, sagt Junk im Gespräch mit dem WochenSpiegel. Vielmehr das Ergebnis mehrerer Überlegungen während einiger ruhiger Tage zwischen den Jahren.

Bürgermeister mit Herzblut

"Ich bin mit Herzblut Bürgermeister und hänge schon sehr an der Verbandsgemeinde. Trotzdem bin ich überzeugt: Bürgermeisterämter sind Ämter auf Zeit und meine Wahlkampf­themen von 2014 sind so gut wie abgearbeitet. Ich glaube, dass ich mit meinen diplomatischen Fähigkeiten in Mainz mehr für den ländlichen Raum bewirken kann." Junk macht keinen Hehl daraus, dass er Entscheidungen aus der Landeshauptstadt nicht immer nachvollziehen kann. "Von dort hat uns zum Beispiel noch nie jemand gefragt, was die Kommunalreform gebracht hat." In Zeiten wie diesen müsse man sich grundsätzlich die Frage stellen, was strategisch sinnvoll sei. "Unterschiedliche Meinungen und fraktionsübergreifende Lösungen sind gefragt. Es gilt, Kompromisse einzugehen." Die Wahl zum rheinland-pfälzischen Landtag findet im März 2021 statt. Die CDU-Abgeordneten Elfriede Meurer, Wittlich (Wahlkreis 22) und Alex Licht, Brauneberg (WK 23) haben angekündigt, nicht mehr zu kandidieren. Michael Billen, Kaschenbach (Wahlkreis 21) verlässt den Landtag schon im Mai dieses Jahres.

(ste.)