Stiefelaktion der Wittlicher EinzelhÃ¤ndler

Die im Verein Stadtmarketing organisierten Kaufleute möchten in diesem Jahr wieder diesen Brauch weiterführen und Nikolaus bei seiner Arbeit unterstützen. Alle Kinder (bis 8 Jahre) sind eingeladen, bis spätestens 28. November einen sauber geputzten Stiefel/Schuh bei "Glanzvoll Wohnideen" Burgstraße 31 abzugeben. Schnell sein lohnt sich, die Teilnehmerzahl ist limitiert!

Der Verein füllt die Stiefel mit etwas "Süßem & Gesundem & einem kleinen Geschenk". In den teilnehmenden Geschäften der Innenstadt werden die gefüllten Stiefel am 5. Dezember, also am Nikolausabend, in die Schaufensterauslagen eingebaut. Ab dann können Kinder mit Eltern und Großeltern in den weihnachtlich dekorierten Schaufenstern ihre Stiefel suchen. Und wer fündig wird, kann seinen Schuh oder Stiefel während der Öffnungszeiten direkt mitnehmen und sich über die Leckereien freuen.

