Stark und stärker auf dem Markt

Drei Jahre nach der Fusion steht die Volksbank Eifel eG »überaus erfolgreich« da, betonte Vorstandsmitglied Andreas Theis im Presse-Gespräch über die Bilanz des vergangenen Jahres. »Hier folgen wir ganz klar dem Trend der Genossenschaftlichen FinanzGruppe der Volksbanken und Raiffeisenbanken, die sich seit Jahren in einer Phase der wirtschaftlichen Stärke bewegt«, so Theis.

Trotz der unsicheren konjunkturellen Erwartungen für dieses Jahr sei die Volksbank »positiv gestimmt«. »Wir prognostizieren ein BIP-Wachstum von 1,8 Prozent«, blickte Theis voraus. Das Konjunkturbild werde durch den Brexit und inländische Faktoren wie den zunehmenden Personalmangel und die Umbruchsituation in der Automobilindustrie geprägt.



2018 ist die Volksbank Eifel jedenfalls gewachsen. Es war ein Jahr, in dem sich die Bank der Steigerung der Beratungsqualität und der Umsetzung digitaler Serviceangebote verschrieben hatte.

Für 2019 plant die Volksbank die Filiale in Prüm umzugestalten, vier weitere Servicepoints »VR SISy« in Dockweiler, Oberweis, Mettendorf und Badem und im Herbst eine weitere VR Eins-Geschäftsstelle in Prüm zu eröffnen.



Nach Betrachtung der stiegenden Zahlen bei Kundeneinlagen, Krediten und Bilanzsumme (siehe Hintergrund) spricht die Bank von einem »überdurchschnittlichen Wachstum«. Die Einlagen befinden sich auf dem Rekordniveau von über 1 Milliarde Euro und die Kreditnachfrage sei unverändert stark, so der Vorstand.

2019: Förderung von

Musikvereinen

Im Geschäftsfeld Immobilien hat die Volksbank Eifel im vergangenen Jahr 542 Finanzierungen im privaten Wohnungsbau begleitet. »Die Volksbank Eifel ist der bedeutendste Immobilienfinanzierer und Makler in der Region«, hob Vorstandsmitglied Michael Simonis hervor.



Stolz ist die Volksbank auch darauf, in 2018 zum 10. Mal in Folge die Auszeichnung »Top Job«-Arbeitgeber erhalten zu haben. Sie gilt damit als einer der besten Arbeitgeber im deutschen Mittelstand.Um die Mitarbeiter zu binden, macht die Bank Angebote: Diese reichen von der individuellen Gestaltung der Arbeitszeit über Teilzeitangebote oder dem von der Bank eingerichteten Heimarbeitsplatz. Zudem unterstütze man Beschäftigte in Elternzeit aktiv und organisiere den Wiedereinstieg. Ältere Kollegen profitierten von speziellen Angeboten wie der Altersteilzeit, erläutert Simonis.



Für 2019 kündigt Simonis an, dass die Stiftungen der Volksbank Eifel die Jugendarbeit der Musikvereine fördern wird. »Jeder Musikverein, der aktiv Jugendarbeit betreibt, kann sich bis 15. September für die Förderung durch uns bewerben«, warb Simonis für die Teilnahme.

Die Volksbank in Zahlen:

Mitarbeiter

288 Bankangestellte und 11 Auszubildende an 26 Standorten

Kundeneinlagen

1.071 Mio. EUR ( + 26 Mill. Euro = + 2,52 %)

Kredite

921 Mio. EUR (+ 24 Mill. EURO = + 2,76 %)

Mitglieder

35.108

Bilanzsumme

1.374 Mio. EUR (+ 27 Mill.EURO = 2,0 %)

Kundenwertvolumen