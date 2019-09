"Heimat shoppen" in Bitburg

SVE will gegen Engers Reaktion zeigen

Trier. Nach der bitteren Niederlage bei der TuS Mechtersheim vom vergangenen Wochenende, trifft Eintracht-Trier im Heimspiel am Freitagabend (19.30 Uhr) auf den FV 07 Engers. Im Moselstadion haben die Trierer in den vergangenen Partien immer überzeugen können und möchten bereits deshalb am Freitag unbedingt gutmachen, was im letzten Spiel verloren ging.