Winterwetter in der Region Bitburg hält Polizei in Atem

In die Kasse gegriffen

Kobern. Eine junger Mann hat am Dienstag, 29. Januar, 17.15 Uhr, in die Kasse einer Bäckereifiliale in der Kastorbachstraße in Kobern-Gondorf gegriffen. Der Mann kaufte zunächst Brötchen und bat anschließend ihm Geld zu wechseln. Als die Verkäuferin das ablehnte, verwickelte er sie in ein Gespräch und griff dabei in die offene Kasse. Nach Aufforderung der Verkäuferin gab er die Geldscheine wieder…