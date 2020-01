Ganztagsbetrieb am Prümer Regino-Gymnasium?

Am Montag, 3. Februar, entscheidet der Kreistag, ob das Regino Gymnasium in Prüm Ganztagsschule in Angebotsform wird. Geht es nach Willen des Schulträgerausschusses, wird es so kommen. Der Ausschuss hat bereits am 14. Januar dafür gestimmt.

Die räumlichen Voraussetzungen werden einen Ganztagsbetrieb frühestens zum Schuljahresbeginn im August 2021 zulassen. Dann zieht die Schule in ein Provisorium um, damit umfangreiche Sanierungs- und Umbauarbeiten am Gebäude am Hahnplatz erledigt werden können. Es ist vorgesehen, dass Schüler und Lehrer übergangsweise in einer Modulschule auf dem Sportplatz im Schulzentrum Wandalbert untergebracht werden. Verpflegt werden könnten die Ganztagsschüler dann gemeinsam mit den Ganztagsschülern der Kaiser-Lothar-Realschule plus in der Mensa im Wandalbert-Schulgebäude, so der Vorschlag der Kreisverwaltung.





170 Anmeldungen für Ganztagsschule erwartet



Am Schulstandort Hahnplatz würde der zusätzliche Raumbedarf für den Ganztagsbetrieb mit in das Bauprogramm einfließen. Die Verwaltung rechnet mit 170 Anmeldungen für den Ganztag. Kostenberechnungen für den daraus resultierenden zusätzlichen Investitionsbedarf liegen noch nicht vor.