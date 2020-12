US-Truppenabzug: Videokonferenz zur Situation

Looking to get more? We are the trusted provider of custom academic writing for students worldwide and have written many of these types Es zeichnet sich ab, dass der von Präsident Trump geplante Abzug von US-Truppen aus Deutschland nicht wie angekündigt vollzogen wird.

Besonders für Rheinland-Pfalz sind dies wichtige Nachrichten, denn rund die Hälfte der ca. 35.000 in Deutschland stationierten amerikanischen Soldatinnen und Soldaten sind an Standorten in diesem Bundesland Land konzentriert. Hinzu kommt eine Vielzahl ziviler amerikanischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

writing the perfect essay my link Research cv writing service york stalin research paper Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag, Christian Baldauf, möchte in dieser Woche mit der Bundesministerin für Verteidigung, Annegret Kramp-Karrenbauer, über die neue Situation in einer Videokonferenz sprechen.

Zur virtuellen Veranstaltung unter dem Titel "Zwischen Sicherheitsarbeit und Freundschaft: US-Truppen in Rheinland-Pfalz" am Donnerstag, 10. Dezember 2020, 19 bis 20 Uhr, sind alle Bürger eingeladen.

Anmeldung unter tobias.diehm@cdu.landtag.rlp.de oder 06131 208 3314 an. Die Veranstaltungsinformationen werden nach Anmeldung verschickt.

(red).