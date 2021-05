Die Manege ist nicht mehr leer

»Wir haben bei der Stadt nochmal nachgefragt, was wir dürfen, und sind glücklich, endlich loslegen zu können«, sagt Fernando Trumpf, der Leiter des Familienunternehmens. Natürlich waren nun die Vorbereitungen wie der Zeltaufbau mit etwas Stress verbunden, aber die Freude und Erwartung überwiegen.

Ein bunt gemischtes Zirkusprogramm erwartet die großen und kleinen Zuschauer: Clowns, Feuerspucker, Jongleure und Akrobatik werden zu erleben sein, Ponies und ein mutiger kleiner Hund machen mit, das Zauberpferd Scirocco tritt auf.

Am Donnerstag beginnt die Vorstellung um 16 Uhr, ebenso am Freitag und Samstag. Am Sonntag sind zwei Vorstellungen, um 11 Uhr und um 14 Uhr. Diese Termine werden sich in der darauffolgenden Woche wiederholen. Mit einem Geschenk will sich die Zirkusfamilie bei allen bedanken, die in den zurückliegenden schwierigen Monaten geholfen bzw. gespendet haben: Sie sind zu einer Galavorstellung am Mittwoch, 2. Juni, um 18 Uhr eingeladen bei freiem Eintritt.

Donnerstags und freitags ist Familientag, dann zahlen Erwachsene Kinderpreise. Und zur »Happy Hour« sonntags um 11 Uhr kostet der Eintritt für alle Plätze 10 Euro. Man kann Tickets reservieren unter Tel. 01511/4902067. Und eine Stunde vor Beginn dürfen die Kinder kostenlos Karussell fahren.