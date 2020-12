Kleiner Zirkus in großer Not

Make Money Writing Essays. The schedule of a modern student has several hurdles entailing part-time jobs, family obligation, and leisure pressure. The dynamic and diverse nature of problems faced by students leave them no alternative but to purchase college papers. Seeking a professional assistance or rather buying a college paper is mostly confused to be cheating by many people. Such perception Stephanie Breuer sorgt sich nicht nur um Familie Trumpf, die mit ihrem kleinen Zirkus »Ronelli« diesen Winter hinter dem Schmidter »Schützenhof« verbringt, sie hilft auch auf vielfältige Weise: »Landwirte im Ort haben Stroh und Heu geliefert, ich habe an meinem Haus eine Box für Lebensmittel aufgestellt, damit Fernando Trumpf und seine sechsköpfige Familie diese harte Zeit überstehen«, so Breuer.

»Eigentlich stehen wir jetzt im Zelt und erfreuen unsere Gäste mit unserem Weihnachtscircus«, schildert Fernando Trumpf. Er kommt aus einer Zirkusfamilie, die in siebter Generation diese Kunst lebt. Doch nach dem Stillstand in Frühjahr und Sommer sind das junge Ehepaar und ihre vier Kinder seit Anfang November wieder zum Nichtstun verdammt. Zwischenzeitlich hat man ein paar wenige Aufführungen in Vossenack, Gey und Schmidt durchführen können. Doch die Kosten laufen weiter für die Versorgung ihrer Ponys, Ziegen und Hunde. »Anfang Januar kommen die vielen Versicherungen und Steuerabgaben, dazu steht der Zelt-TÜV an«, schaut Trumpf besorgt in die Zukunft.

Dank einiger Sponsoren wurde bereits Anfang November Heizöl geliefert, Frank Lennartz hat erlaubt, dass die Trumpfs ihr Winterquartiert hinter dem Schützenhof aufbauen können. »Hier haben wir gute Bedingungen für unsere Tiere«, freut sich Trumpf. Der 32-Jährige wolle auch nicht jammern, aber es sei überhaupt nicht absehbar, wann wieder Einnahmen in die Familienkasse fließen.

Wer die Zirkusleute unterstützen möchte, kann sich an Fernando Trumpf wenden (Tel. 01511/4902067), schaut auf Facebook unter »Circus Ronelli« oder kontaktiert Stephanie Breuer unter Tel. 01512/5320357. Gerne können auch Lebensmittel in die Box in der Eichheckstraße 18 gelegt werden. »Wir freuen uns über jede Unterstützung«, erklären die Beiden und sehnen der nächsten Aufführung des Circus Ronelli entgegen – Fernando Trumpf in der Manege, Stephanie Breuer auf den Publikumsrängen.