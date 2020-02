Die Rolle, die das Kirchengebäude in dem kleinen Dorf am Rande des Kermeters bis heute einnimmt, blieb bemerkenswert. »Die Kapelle«, sagt Tobias Bierth, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Düttling, »ist der Mittelpunkt unseres Dorfes.« Und dieser Mittelpunkt bereitet den 100 Einwohnern, von denen übrigens rund 25 jünger als 18 Jahre sind, derzeit große Sorge.

Über die Haltbarkeit hinaus

Denn das Dach, welches den Kapellenraum und die Patronin behütet, ist marode. »Es ist genauso alt wie die Kapelle selbst«, so Dr. Jan Schuba von der Dorfgemeinschaft. Was im vorliegenden Fall bedeutet, dass die mittlerweile über 80 Jahre alte Schiefereindeckung ihren Haltbarkeitswert überschritten hat. An vielen Stellen musste das Dach bereits ausgebessert werden, auf eine weitere Flickschusterei möchten die Düttlinger sich nicht mehr einlassen.

Große Aufgabe für kleinen Ort

Und das bedeutet in der Konsequenz, dass ein komplett neues Dach her muss. In Düttling hofft man, dass die Kosten dafür nicht zu hoch werden. Man rechnet damit, einen hohen fünfstelligen Betrag investieren zu müssen. Das Bistum Aachen, so die Auskunft von Christoph Schweitzer vom Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Hergarten und Heinz Graffenberger vom Pfarreirat, wird sich an den Kosten nicht beteiligen. »Daher«, verrät Dr. Jan Schuba, »werden die Dorfgemeinschaft und die Kirchengemeinde gemeinsam versuchen, das Geld für die Sanierung des Kapellendachs aufzubringen. Das ist für einen so kleinen Ort eine große Aufgabe.« Ein erster Grundstein für die Finanzierung soll mit der anstehenden Apollonia-Kirmes gelegt werden.

Kirmeseinnahmen werden zur Spende

Tobias Bierth erläutert: »Neben dem Kirmesball wird es sonntags zusätzlich einen Frühschoppen geben, um mehr Einnahmen zu erhalten.« Denn was die Kirmes in diesem Jahr abwirft, soll komplett in die Sanierung gesteckt werden. Die Düttlinger hoffen, in diesem Jahr genügend Spenden sammeln zu können, um dann 2021 mit den Bauarbeiten anfangen zu können.

Unterstützung

Wer das Vorhaben finanziell unterstützen will, kann sich an Tobias Bierth, Tel.: 0170/8118579, wenden. Kirchengemeinde und Dorfgemeinschaft können auf Wunsch Spendenquittungen ausstellen.

Apollonia-Kirmes