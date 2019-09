Carportbrand: Feuer greift auf Wohnhaus über

Üxheim. In Üxheim kam es heute Mittag zu einem Brand eines Carports. Dabei griff das Feuer auch auf das Dach des angrenzenden Wohnhauses über. Wie die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Gerolstein mitteilte, wurde sie am heutigen Donnerstagmittag 19. August, gegen 13 Uhr, zu einem Brand eines Nebengebäudes in Üxheim gerufen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand ein Carport, ein darin…