Bertrüger geben sich als e-regio-Mitarbeiter aus

Energieversorger warnt vor neuer Masche

Kreis Euskirchen. Auch in den vergangenen Tagen haben sich nach Angaben von e-regio Betrüger am Telefon oder an der Haustür als Mitarbeiter des Unternehmens ausgegeben. Inzwischen sind zusätzliche Fälle in Schleiden, Weilerswist und Rheinbach bekannt geworden. Die Masche der Betrüger: Sie geben vor, Strom oder Gas ablesen zu wollen oder gesetzliche Änderungen erklären zu wollen, um sich Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Am Telefon erfragen sie unter anderem, wie viele Personen zu einem bestimmten Termin Zuhause sind. Zum Teil sind Betroffene mehrfach hintereinander angerufen worden.